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حوادث

اليوم.. نظر محاكمة 23 متهما بقضية كتائب أنصار الشريعة

السبت 21/يوليه/2018 - 05:02 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
رامي المهدي
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "كتائب أنصار الشريعة".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ورأفت زكي، ومختار العشماوي، وأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة المُتهمين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين ارتكبوا جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

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