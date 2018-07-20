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رياضة

محسن صالح يقضي عطلته الصيفية في الساحل الشمالي

الجمعة 20/يوليه/2018 - 11:48 م
صدى البلد
محمد بدران
نشر محسن صالح، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، على صفحته الشخصية بموقع التدوينات"تويتر"، صوره له أثناء قضائه إجازته الصيفية في الساحل الشمالى.

وعلق "صالح" على الصورة قائلًا: الساحل الشمالى بعيدا عن حر القاهرة.

يذكر أن الكابتن محسن صالح لعب بصفوف النادي المصري واختتم مشواره بالانضمام لصفوف النادي الأهلي، ثم عمل مديرا فنيا لفرق المصري والإسماعيلي وسموحة والمنتخب الوطني.
محسن صالح يقضي عطلته الصيفية في الساحل الشمالي

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