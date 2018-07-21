محمد صلاح يتصدر قائمة ليفربول استعدادا للسفر إلى أمريكا

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، قائمة فريقه التي اختارها للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لخوض مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد.



وشهدت القائمة التي ضمت 29 لاعبا تواجد الفرعون المصري محمد صلاح بعدما انتظم اليوم في تدريبات الريدز عقب انتهاء إجازته.



ويتصدر النجم المصرى محمد صلاح قائمة ليفربول المسافرة إلى أمريكا، وذلك بعد عودته أمس لتدريبات الريدز استعدادا للموسم الجديد، بينما يغيب المهاجم دانى إنجز لإستكمال علاجه فى مقر تدريبات الفريق ميلوود، فيما سيلحق النجم السويسرى شيردان شاكيرى بالفريق فى أمريكا.