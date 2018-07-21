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رياضة

إكرامي عبد العزيز مديرا فنيا لـ السر السعودي

السبت 21/يوليه/2018 - 02:19 ص
إكرامي عبد العزيز
إكرامي عبد العزيز
محمود زيدان
تعاقد نادي السر السعودي، برئاسة محمد أبو فهد، مع نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق، إكرامي عبد العزيز، مديرًا فنيًا للفريق الكروي الأول الذي يُشارك بدوري الدرجة الثالثة.

وأعرب "عبد العزيز"، عن سعادته بثقة مجلس إدارة السر السعودي، مشيرًا إلى أنه من الأندية المتميزة بالدوري السعودي وأنه يتمنى تحقيق حلم الصعود به إلى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن إكرامي عبد العزيز، سبق أن شغل مديرًا فنيًا للعديد من الفرق بالقسم الثالث والثاني بالدوري المصري لكرة القدم منها زفتي، والواسطي، وفاقوس، والضبعة وأبو صوير، والموج والزلفي بالدوري السعودي.

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