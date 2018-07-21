محمد حامد: أردوغان استغل حالة الطوارئ للتخلص من معارضيه.. فيديو

قال الدكتور محمد حامد، الخبير في الشأن التركي، إن قانون مكافحة الإرهاب في تركيا، يمنح الحكومة التركية السيطرة على الوضع الداخلي لمدة 3 سنوات، مشيرا إلى أن رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، استغل حالة الطوارئ للتخلص من معارضيه.



وأضاف حامد، في حواره مع الإعلامية دينا يحيى، مقدمة برنامج «آخر الأسبوع» المذاع على فضائية «المحور» أنه بالرغم من انتهاء مدة حالة الطوارئ رسميا، إلا أن رفع حالة الطوارئ ليس إلا أمرا شكليا وظاهريا فقط.



وأوضح الخبير في الشأن التركي، أنه لم يعد هناك أي مجال لحرية التعبير عن الرأي، أو حرية التجمع السلمي، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تفتيت للمعارضة، وذلك من خلال التلاعب داخل حزب الشعب الجمهوري.