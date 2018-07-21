برشلونة يغري تشيلسي بمقابل مادي كبير لضم ويليان

قدم نادي برشلونة الإسباني عرضًا جديدًا للتعاقد مع جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي ويليان، لتدعيم هجوم البارسا، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "سكاي سبورت" البريطانية، فإن النادي الكتالوني، رفع عرضه للتعاقد مع ويليان إلى 55 مليون جنيه إسترليني.



وكان البلوز قد رفض العرض الأول من برشلونة والذي بلغ 50 مليون إسترليني، ولكن قد يقبل بهذا المبلغ، لرغبة اللاعب في الرحيل عن الستامفورد بريدج.