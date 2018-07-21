ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

برشلونة يغري تشيلسي بمقابل مادي كبير لضم ويليان

السبت 21/يوليه/2018 - 12:49 ص
ويليان
ويليان
عمرو ابوبكر
قدم نادي برشلونة الإسباني عرضًا جديدًا للتعاقد مع جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي ويليان، لتدعيم هجوم البارسا، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سكاي سبورت" البريطانية، فإن النادي الكتالوني، رفع عرضه للتعاقد مع ويليان إلى 55 مليون جنيه إسترليني.

وكان البلوز قد رفض العرض الأول من برشلونة والذي بلغ 50 مليون إسترليني، ولكن قد يقبل بهذا المبلغ، لرغبة اللاعب في الرحيل عن الستامفورد بريدج.

ترشيحاتنا

أستاذ قلب: سن الخمسين مؤشر للإصابة بارتفاع ضغط الدم

فضيحة جديدة لـ ترامب مع ممثلة إباحية

إعلامية تنفعل على الهواء: اللي يمد إيده على مراته مش راجل

مبروك عطية يوجه رسالة لكل رجل متزوج

رئيس الجامعة الأمريكية يفاجئ أحد أوائل الثانوية العامة على الهواء

حلم الأولى على الثانوية العامة يتحقق على الهواء .. فيديو

حماس: هدنة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال برعاية مصرية

حقيقة طرد زين العابدين بن علي وزوجته من السعودية

كالينيتش يرفض استلام ميدالية المونديال

عامل يحاول الانتحار بالقفز من أعلى كوبرى بالدقهلية

خبير: الاقتصاد التركي يدفع ثمن الغباء السياسي .. فيديو

شاب يطلب شرب السائل الأحمر داخل تابوت الإسكندرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 عادات لتحسين الصحة النفسية والبدنية لطفلك

تعلمي كيف تقدمين لزوجك عشاء رومانسيا.. صور

القمصان الشيفون بديل الفساتين السواريه في المناسبات.. صور

لمحبي الاختلاف.. اصنعي ركنا للقهوة في منزلك

نيللي كريم بإطلالة رقيقة وحيوية.. صور

فيديو

محمد حامد: أردوغان استغل حالة الطوارئ للتخلص من معارضيه.. فيديو
خبير اقتصادي: العملة التركية فقدت 30% من قيمتها.. فيديو
خبير: الاقتصاد التركي يدفع ثمن الغباء السياسي .. فيديو
أستاذ قلب: سن الخمسين مؤشر للإصابة بارتفاع ضغط الدم
هيكل: قانون الإعلام سيخضع لتطوير مستمر لمحاربة الشائعات..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟