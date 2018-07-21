دي خيا يحسم موقفه بشأن الانضمام إلى ريال مدريد

كشف دافيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن موقفه النهائي من الانتقال إلى فريق ريال مدريد الإسباني خلال الميركاتو الصيفي للموسم الحالي.





ووفقًا لما نشرته وكالة "مانشستر ايفينينج نيوز" فإن دي خيا أنهى تفكيره بريال مدريد، كما أن دعم جمهور مانشستر يونايتد المتواصل للحارس الإسباني أقنع دي خيا بأن مستقبله في المدينة الإنجليزية، ومن المتوقع أن يقوم دي خيا بتجديد عقده مع مانشستر يونايتد، خلال الفترة المقبلة.





علي الجانب الآخر تلقي دي خيا الدعم من زميله ومواطنه أندير هيريرا الذي وصفه بالأفضل في العالم بفارق شاسع عن البقية، قائلاً "إنه أفضل حارس شاهدته في حياتي وسيكون لدينا فرصة بتحقيق البطولات معه، وقف جماهير اليونايتد بجانبه بعد المونديال بشكل وفي جدا، حتي رغم توقف أنتقاله لمدريد هتف الجميع بأسمه وقال وقتها دي خيا " إنه مدهش وجماهير يونايتد هي الأفضل ".





بينما قال عن الموسم الجديد " ينبغي أن نكمل الدوري كما كنا الموسم الماضي ولكن بأخطاء أقل ، كما يمكننا الاستعداد لكل المباريات كمعركة أو حرب ، ونلوم أنفسنا الموسم الماضي فقط علي الخسارة من أشبيلية في الابطال " .





واختتم حول مستقبله "أنا سعيد للغاية في مانشستر يونايتد وأحب الجماهير، ألعب لأفضل فريق في بريطانيا وبالتالي فأنا أنوي البقاء لأنني أحب هذا المكان وأحب ما أقوم به".