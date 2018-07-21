ابنة شهيد: والدي كان منتظر يوم فرحي زي أي أب ..فيديو

قالت أميرة، ابنة الشهيد عميد قوات مسلحة محمد سعد مصطفى، إن والدها استشهد يوم 28 نوفمبر 2014، عندما كان متوجهًا لتأدية عمله، وترصدته أيادي الغدر.





وأضافت "أميرة"، أنها تشعر بالسعادة اليوم وذلك للقب ابنة الشهيد الذي حازت عليه بعد وفاة والدها الذي شرفها إلى جانب تخرج شقيقها اليوم من أكاديمية الشرطة لاستكمال مسيرة والدها.





وأشارت إلى أن والدها كان ينتظر يوم فرحها مثله مثل أي أب، ولكنها فخورة بما فعله والدها وباستشهاده في سبيل الدفاع عن الوطن.





وقالت مي ابنة الشهيد مالك مهران مدير إدارة مرور بني سويف، إن والدها استشهد في 28 سبتمبر 2013 أثناء تأمين مبنى محافظة بني سويف وترك لها أغلى وسام تعيش به.





وأضافت "مي"، أن شقيقها أدرك قيمة الدفاع عن الوطن، ولذلك ترك كلية صيدلة والتحق بكلية الشرطة من أجل تقديم رسالة السلام والدفاع عن الوطن وحمايته واسترداد حق والده.



