اتفاقية تعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة أمريكية

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة (كال بولي) بمدينة سان لويس أوبيسبو في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، اتفاقية لتأسيس تعاون أكاديمي يطرح من خلاله برامج مشتركة تتيح لطلاب الأكاديمية التدريب بالجامعة.



وذكرت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل، في بيان لها اليوم، أن الاتفاقية وقعت على هامش زيارة وفد من طلاب الأكاديمية لجامعة (كال بولي) الأمريكية، حيث ضم الوفد 120 طالبا من كلية الهندسة والتكنولوجيا بأقسامها المختلفة، إلى جانب طلاب من كليتي الإدارة والتكنولوجيا والنقل الدولي واللوجيستيات من جميع أفرع الأكاديمية.



وأعرب رئيس الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبدالغفار عن سعادته بالتعاون مع جامعة (كال بولي)، وقال: "يسرنا توقيع هذه الاتفاقية التي تعتبر بداية سلسلة من مجالات التعاون المشترك بيننا وبين جامعة (كال بولي) في مجالات عدة أبرزها تدريب الطلبة"، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية نتيجة حتمية للتوسع في مجال البحث العلمي والتدريب، الذي تشهده الأكاديمية.



وأكد على أهمية التعاون مع شركاء استراتيجيين في مختلف المجالات والتخصصات العلمية بين الجامعتين، مضيفا أن البعثات التدريبية، التي توفرها الأكاديمية لطلابها بالتعاون مع كبريات الجامعات العالمية، تأتي في إطار استراتيجية تعليمية تنتهجها لتخريج كوادر فنية قادرة على استيعاب التقنيات الحديثة من خلال التدريب في أكبر الجامعات.



من جانبها، أعربت السفيرة لمياء مخيمر قنصل عام مصر في لوس أنجلوس عن سعادتها وترحيبها بالوفد الطلابي للأكاديمية العربية، مشيدة بالجهود التي تبذلها الأكاديمية لإثراء محتوى العملية التعليمية في مصر والوطن العربي.



كما أعربت عن أملها في قيام المتدربين من طلبة الأكاديمية بنقل المعرفة والمهارات التي اكتسبوها من البرامج التدريبية لزملائهم لتحقيق الاستفادة القصوى وإثراء تجربتهم العلمية، مطالبة المتدربين باستغلال فرصة تواجدهم في الولايات المتحدة الأمريكية لاكتساب مزيد من المعارف والمهارات التي تساعدهم في حياتهم العلمية بما يعود بالنفع على مصر.



بدوره، أشاد رئيس جامعة (كال بولي) جيفرى أرمسترونج بما حققته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري من تقدم وتطوير شامل على المستوى التعليمي والبحثي والتدريبي، وبارتفاع المستوى العلمي للطلاب المتدربين.



جدير بالذكر أن جامعة (كال بولي) هي جامعة أمريكية عامة تقع في سان لويس أوبيسو الواقعة على الساحل في ولاية كاليفورنيا، وتأسست عام 1901.