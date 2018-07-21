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موجز نجوم هوليود.. جوليا روبرتس ومارجو روبي في نزهة مع زوجيهما على أحد الشواطئ.. ونجم Walking Dead: الموسم القادم آخر ظهور لي فى العمل.. صور

السبت 21/يوليه/2018 - 06:34 م
صدى البلد
مصطفي فيصل
جينفير كونلى تنضم لفيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick
صدور الإعلان الأول للموسم التاسع من مسلسل Walking Dead
صدور التيزر الأول لمسلسل جوليا روبرتس الجديد HOMECOMING

تعددت الأخبار لنجوم هوليوود على المستوى الفني والإنساني على مدار اليوم، الذي بدأ بعرض جريدة "ديلى ميل " صورا لجوليا روبرتس مع زوجها على أحد شواطئ كاليفورنيا.

ذكرت جريدة "ديلى ميل" أن النجمة العالمية "جوليا روبرتس" شوهدت صباح أمس "الجمعة" بفستان ذات ألون زاهية على شاطئ ماليبو بكاليفورنيا.

النجمة الحاصلة على الأوسكار و البالغة من العمر 50 عامًا لم تكن بمفردها و كانت بصحبة شخص آخر، وهذا الشخص هو زوجها المصور السينمائى "دانى مودر" ، وهذه أول مرة يظهران معًا منذ فترة طويلة ، فالزوجان لم يشاهدا معًا منذ أكثر من 9 شهور.

وذكرت التقارير أن آخر مرة شوهدا الزوجان معًا كان فى أكتوبر 2017 فى مونتيسيتو كاليفورنيا .ولكن يبدو أن الأمور بينهما على ما يرام فجوليا وزوجها ظهرا معا أمس "الجمعة" وكانوا فى حالة جيدة وكان زوجها يساعدها أثناء قيامها بعمل جلسة تصوير فوتوغرافية لغلاف احدى المجلات .

وأكدت جريدة "ديلى ميل" أن النجمة الأسترالية "مارجو روبى" شوهدت مع زوجها "توم أكيرلي" يوم الجمعة على الشاطئ وكانا فى حالة من الرومانسية فظهرا وكأنهما يقضيان شهر العسل من جديد، فالثنائى الذى تزوج فى ديسمبر 2016 ظهرا وهما يسيران جنبًا إلى جنب ممسكين بأيدى بعضهما فى وضع رومانسى وكانا بصحبة مجموعة من أصدقائهما.

ذكر موقع "Hollywood Reporter" أن "أندرو لينكولن" نجم مسلسل "walking dead"، أكد أن الموسم التاسع سيمثل آخر ظهور لشخصيته (ريك غرايمز) فى المسلسل، فالممثل الذى بدأ فى العمل منذ موسمه الأولى أكد أمام جمهور كبير فى مدينة سان دييغو يوم الجمعة أنه سيغادر المسلسل بعد الموسم القادم.

ذكر موقع "Variety" أن الممثلة الأمريكية "جينفير كونلى" انضمت لفيلم "top gun : Maverick" ، وسيتولى "جو كوسينسكي" مهمة إخراج الفيلم والذى يعتبر الجزء الثانى لفيلم "Top gun" الذى صدر لأول مرة فى عام 1986 وكان من إخراج "تونى سكوت".

أصدرت شبكة "إيه أم سى" الإعلان الأول للموسم التاسع من المسلسل التليفزيوني الشهير "Walking Dead".

فيما أصدرت شبكة أمازون التيزر الأول للمسلسل الدرامى الجديد HomeComing من بطولة جوليا روبرتس والتى تلعب دور "هايدي بيرجمان"، وتعمل كأخصائية نفسية فى مؤسسة HOMECOMING وهي منشأة تساعد الجنود على العودة للحياة المدنية ، بعد سنوات تبدأ حياة جديدة وتترك المنشأة وتعمل فى وظيفة أخرى، لكن عندما تتساءل وزارة الدفاع عن سبب تركها للمؤسسة تدرك هى أن هناك قصة أخرى كاملة خلف القصة التى كانت تحاول إقناع نفسها بها.

ذكر موقع "Hollywood reporter" أن الممثلة "نومى رابيس" ستكون أحد أبطال الموسم الثانى من مسلسل "Jack Ryan"، فرغم أن الموسم الأول لم يصدر بعد إلا أنه من الواضح أن صناع العمل يفكرون الآن بشأن الموسم الثاني، فالحلقة الأولى من الموسم الأول ستعرض فى 31 أغسطس الحالى.
موجز نجوم هوليود.. جوليا روبرتس ومارجو روبي في نزهة مع زوجيهما على أحد الشواطئ.. ونجم Walking Dead: الموسم القادم آخر ظهور لي فى العمل.. صور
موجز نجوم هوليود.. جوليا روبرتس ومارجو روبي في نزهة مع زوجيهما على أحد الشواطئ.. ونجم Walking Dead: الموسم القادم آخر ظهور لي فى العمل.. صور
موجز نجوم هوليود.. جوليا روبرتس ومارجو روبي في نزهة مع زوجيهما على أحد الشواطئ.. ونجم Walking Dead: الموسم القادم آخر ظهور لي فى العمل.. صور
موجز نجوم هوليود.. جوليا روبرتس ومارجو روبي في نزهة مع زوجيهما على أحد الشواطئ.. ونجم Walking Dead: الموسم القادم آخر ظهور لي فى العمل.. صور
موجز نجوم هوليود.. جوليا روبرتس ومارجو روبي في نزهة مع زوجيهما على أحد الشواطئ.. ونجم Walking Dead: الموسم القادم آخر ظهور لي فى العمل.. صور

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