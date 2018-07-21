التعليم: بداية العام في المدارس والجامعات 22 سبتمبر

عقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الشهرى مساء اليوم السبت برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور يوسف راشد القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.





وفى بداية الجلسة أكد الوزيران على بدء الدراسة بالمدارس والجامعات السبت 22 سبتمبر 2018، وأشار عبد الغفار إلى استعداد الجامعات للمشاركة فى مؤتمر الشباب المقرر عقده بجامعة القاهرة نهاية الشهر الجارى برعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بسرعة إنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات، أكد عبد الغفار على التعاون الوثيق مع وزارة الصحة لإنهاء هذه المشكلة من خلال المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة ومتابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتوحيد الامتحانات بالقطاع الطبى، كما طالب د.عبد الغفار رؤساء الجامعات بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالامتحانات الموحدة فى القطاع الطبى بالتنسيق بين عمداء كليات الطب على مستوى الجامعات الحكومية لقياس مستوى الطلاب تمهيدًا لاستصدار الضوابط المنظمة لذلك.





ووجه خالد عبد الغفار بإنشاء إدارة تتبع المجلس الأعلى للجامعات للتنسيق بين مراكز ريادة الأعمال ودعم الابتكار بالجامعات؛ لتأهيل المجتمع لريادة الأعمال ونشر الوعى بها لخدمة الجامعات والمناطق المحيطة بها بالتعاون مع الوزارات المعنية.





وأشار عبد الغفار إلى قرار مجلس الوزراء بتخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بحد أقصى 2% للطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2017- 2018 في شمال سيناء هذا العام فقط مراعاة لحالة الضرورة والظروف الاستثنائية التي تمر بها محافظة شمال سيناء على أن يتولى المجلس الأعلى للجامعات وضع الضوابط الخاصة بذلك.





ووجه وزير التعليم العالى والبحث العلمى بتشكيل لجنة بكل جامعة لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة فى مجال التعليم العالى.





وأضاف عبد الغفار أنه تم تشكيل لجنة برئاسته وعضوية نائبى الوزير للبحث العلمى والجامعات وأمين المجلس الأعلى للجامعات وعدد من قيادات الوزارة؛ بهدف دراسة وتقييم أوضاع الجهاز الإدارى للدولة بقطاع التعليم العالى والبحث العلمى وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 تمهيدًا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.





وطلب خالد عبد الغفار من رؤساء الجامعات تقديم تصوراتهم المستقبلية لتحديث خريطة التخصصات العلمية للدراسة بمرحلة البكالوريوس لطرحها فى فرص التنسيق التى تتاح للطلاب بدءًا من العام القادم، على أن يراعى فى خريطة التخصصات الجديدة احتياجات المجتمع المصرى وأولويات التنمية خلال الفترة القادمة.





وأشار الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أهم الجهود التى تبذلها الوزارة حاليًا استعدادًا لتطبيق نظام الثانوية العامة الجديد، مؤكدًا على أن النظام الجديد سيمكن من التركيز على فهم الطلاب للمناهج الدراسية والاستفادة بها فى الحياة بدلًا من أسلوب الحفظ والتلقين، مشيرًا إلى أنه مع بداية العام الدراسى الجديد سيتم توفير 750 ألف تابلت فى 3 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية وذلك فى إطار تنفيذ تطوير منظومة التعليم الثانوى.





كما أكد شوقى على التعاون والتنسيق بين الوزارتين والاستفادة من خبرات الجامعات فى المساهمة فى تطوير أنظمة التقويم والامتحانات بالوزارة، فضلًا عن تفعيل استخدام بنك المعرفة على مستوى الجامعات.





وأحيط المجلس علمًا بالكليات الجديدة التي صدر بشأنها قرارات وزارية بالموافقة على بدء الدراسة بها في العام الجامعي 2018 /2019، وتشمل الكليات والمعاهد التالية:





1. كليتا الحقوق والتربية الرياضية (بنين وبنات) جامعة الفيوم.

2. كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء جامعة بني سويف.

3. كلية التربية النوعية بالنوبارية جامعة دمنهور.

4. كلية الحقوق جامعة بورسعيد.

5. كلية الحقوق (انتظام) جامعة دمياط.

6. كلية الطب جامعة السويس.

7. كلية الآثار واللغات فرع مرسى مطروح جامعة الإسكندرية.

8. التربية النوعية فرع مرسى مطروح جامعة الإسكندرية.

9. كلية الآثار جامعة دمياط.

10. كلية الهندسة جامعة دمياط.

11. كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة المنوفية.

12. كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الزقازيق.

13. كلية الآثار جامعة الزقازيق.

14. الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية جامعة قناة السويس.

15. المعهد الفنى الصحى جامعة جنوب الوادى.

16. المعهد الفني للتمريض جامعة كفر الشيخ .

17. المعهد الفنى للتمريض جامعة الزقازيق.





كما وافق المجلس على:

1. إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور بالنوبارية واعتماد لائحتها الداخلية، مع استكمال الإجراءات المطلوبة.

2. إنشاء كلية الطب البيطري بجامعة العريش.

3. إنشاء كلية الحقوق بجامعة كفر الشيخ.