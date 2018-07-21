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أخبار العالم

الريان الأمريكي يفضح أمير قطر

السبت 21/يوليه/2018 - 06:39 م
فضيحة جديدة لأمير
فضيحة جديدة لأمير قطر
رشا عبد الوهاب
في دليل جديد على الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها الدوحة، لجأت شركة مملوكة لعائلة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى اقتراض 290 مليون دولار مقابل فندق تملكه بميدان "تايمز سكويز" بولاية نيويورك الأمريكية.

وذكر موقع "ذا ريل ديل" الأمريكي، المتخصص في أخبار العقارات، أن شركة "الريان" للاستثمار السياحي، هي إحدي الشركات التابعة لشركة الفيصل القابضة، والتي تديرها عائلة آل ثاني هي التي اقترضت المبلغ.

وكانت الشركة قد حصلت على 97% من أسهم المبنى مقابل 535 مليون دولار في 2015، وفي هذا التوقيت، انتشرت الشائعات حول أن الشركة ترغب في الهدم الكامل للمبنى مقابل بناء برج على مساحة 900 ألف قدم مربع، لكن الشركة استمرت في إدارة الفندق.

وأكد الموقع الأمريكي أن الشركة القطرية اقترضت المبلغ من شركة "ماك" العقارية، كما أظهرت وثائق الملكية.

وكانت الشركة قد اقترضت 275 مليون دولار من شركة "برود ستريت كريديت هولدينجز" التابعة لبنك جولدمان شاس في أغسطس 2017.

وتعرضت قطر لأزمة اقتصادية كبرى بعد أن قامت دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، بقطع علاقتها مع "تنظيم الحمدين" بسبب دعمه للإرهاب والتنظيمات الإرهابية.

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