الأمريكي روني بيكر يحصد المركز الأول بسباق 100 متر بمنافسات "الدوري الماسي"



واستطاع العداء الأمريكي أن يقطع مضمار السباق خلال 9.90 ثانية، متفوقا على البريطاني زارنيل هيوز الذي حقق زمنا قدره 9.93 ثانية، والجنوب إفريقي أكاني سيمبيني، الذي حل في المركز الثالث بـ9.94 ثانية.



وفي منافسات السيدات لنفس المسافة، فازت الجاميكية شيلي آن فريزر بالمركز الأول بعدما حققت زمنا قدره 10.98 ثانية، بينما جاءت الأمريكية ديزيريا براينت في المركز الثاني بـ(11.4 ثانية)، فيما أكملت الجاميكية الأخرى جونيلي سميث منصة التتويج بـ(11.7 ثانية).



ولم تشهد منافسات 400 متر حواجز رجال أي مفاجآت بعدما هيمن بطل العالم الحالي، النرويجي كارستن وارهولم، على المركز الأول بعدما حقق زمنا قياسيا عالميا جديدا (47.65 ثانية).



وتفوق صاحب الـ22 عاما على كل من التركي ياسماني كوبيلو الذي جاء ثانيا بـ(48.44 ثانية)، والأيرلندي توماس بار (48.99 ثانية).

من جانبه، حقق الأمريكي بول كيليمو مفاجأة كبرى بعدما فاز بالمركز الأول في منافسات 5 آلاف متر، متفوقا على الثنائي الإثيوبي مختار إدريس، بطل العالم، ويوميف كيجيلتشا، الثاني والثالث على الترتيب.



حصد العداء الأمريكي روني بيكر المركز الأول، اليوم السبت، في نهائيات سباق 100 متر رجال ضمن منافسات ملتقى لندن بالدوري الماسي لألعاب القوى والمقام على الملعب الأولمبي.