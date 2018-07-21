بسام راضي: زيارة السيسي للسودان نقلة نوعية فى العلاقات بين البلدين..فيديو

قال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للسوادن تعد زيارة تاريخية ومهمة للبلدين وتمثل نقلة نوعية فى العلاقات المصرية السودانية.



وأضاف بسام خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتى» تقديم الإعلامى «أحمد موسى» والمذاع عبر قناة «صدى البلد»،: لدينا لجنة تنسيقية مشتركة بين وزيرى الخارجية بين البلدين لتنسيق الجهود، لافتا إلى أن مصر والسودان تجمعهما آليات كثيرة مشتركة.



وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: "زيارة الرئيس السيسى للسودان هى استثمار للأربع سنوات الماضية، مردفا: "هى خطوة للإمام فيما يخص علاقة البلدين".