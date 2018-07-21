أرملة الشهيد محمد سعد: الرئيس السيسي أب لكل المصريين.. فيديو

قالت أميرة نجلة الشهيد محمد سعد عياد، :" شعرت بالفرح بوعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور حفل زفافي.. وفخورة بتخرج أخي وفخورة بوالدي وكان نفسي يكون معانا".



ومن جانبها أعربت غادة أرملة الشهيد عن سعادتها بتخرج ابنها من كلية الشرطة وتكريم الرئيس السيسي لأبنائها ولزوجها الشهيد.



وأضافت ارملة الشهيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، قائلة:" ربنا يحمي ابني ويستكمل مسيرة والده الشهيد في حماية الوطن ".



وأكملت:" الرئيس السيسي أب لكل المصريين ولمسة طيبة منه الوعد بحضور فرح ابنتي".

