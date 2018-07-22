تجديد حبس شخص انتحل صفة وزير الداخلية الأسبق

قرر قاضي المعارضات بمحكمة عابدين، تجديد حبس شخص 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجري معه، لاتهامه بانتحال صفة وزير الداخلية الأسبق بمنطقة عابدين.



وأشارت التحقيقات الأولية التي تجريها النيابة العامة، أن المتهم يدعى م.ن. انتحل صفة اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق من أجل تعيين عدد من الشباب في محافظة القاهرة.



واعترف المتهم أمام النيابة العامة، بانتحاله صفة وزير الداخلية من أجل تعيين ونقل عدد من الشباب داخل محافظة القاهرة.



بداية الواقعة، عندما وردت معلومات لرجال مباحث القاهرة تفيد بأن محافظة القاهرة وردت لها مكالمة تليفونية من أحد الأشخاص ادعى فيها أنه اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق، وطلب منهم تشغيل عمالة بالمحافظة ونقل بعض الموظفين من أماكنهم لأماكن أخرى، وبعمل التحريات دلت على صحة البلاغ، ودلت تحريات رجال مباحث المرافق أن وراء ارتكاب الواقعة نصاب.

