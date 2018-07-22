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توك شو

أحمد موسى يشكر وزير التعليم العالي بعد حل أزمة جامعة سوهاج

الأحد 22/يوليه/2018 - 12:54 ص
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
توك شو
وجه الإعلامي أحمد موسى الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، بعد تدخله لحل أزمة قسم الصحافة بسوهاج.

وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «وزير التعليم العالي طلب من الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج تقرير بشأن أنشطة قسم صحافة سوهاج لبحث إمكانية تحويله إلى كلية»، معلقًا «مسبقا بنشكر الدكتور خالد على هذه الخطوة، لأن قسم صحافة سوهاج الأقدم بمصر بعد كلية الإعلام جامعة القاهرة».

وأثيرت أزمة خلال الأسابيع الماضية بعد قرار رئيس جامعة سوهاج، بنقل قسم صحافة إلى الحرم الجامعي الجديد بمنطقة الكوامل، دون وجود خدمات كافية لتدريب طلاب القسم.

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