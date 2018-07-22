أحمد موسى يشكر وزير التعليم العالي بعد حل أزمة جامعة سوهاج

وجه الإعلامي أحمد موسى الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، بعد تدخله لحل أزمة قسم الصحافة بسوهاج.





وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «وزير التعليم العالي طلب من الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج تقرير بشأن أنشطة قسم صحافة سوهاج لبحث إمكانية تحويله إلى كلية»، معلقًا «مسبقا بنشكر الدكتور خالد على هذه الخطوة، لأن قسم صحافة سوهاج الأقدم بمصر بعد كلية الإعلام جامعة القاهرة».



