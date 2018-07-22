ضبط مصنع حلاوة طحينية و23 شيكارة أسمدة مدعمة في البحيرة.. صور

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملاتها للرقابة على الأسواق والمخابز ومصانع بير السلم والتصدى لتجار السوق السوداء بمركز بدر والمحمودية وذلك بناء على توجيهات من المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وبمشاركة رجال مباحث التموين برئاسة العقيد وجدي الصيرفي.



أسفرت الحملة التى قادها المهندس مفيد خضر مدير تموين بدر عن ضبط احد مصانع بير السلم لتصنيع الحلاوه الطحينيه يعمل بدون ترخيص كما تم ضبط 8 شيكارة نشادر وبراميل جلوكوز وكمية من المنتج النهائي وبراميل زيت وضبط 23 شيكاره أسمدة زراعية مدعمة.. كما تمكنت الحملة من ضبط صاحب أحد محلات المبيدات الزراعيه لعرضه مبيدات منتهية الصلاحية.



وتمكنت حملة المحمودية من تحرير عدد 7 محاضر بينهم 3محاضر لمخابز قامت بانتاج خبز ناقص الوزن تتراوح من 20-28للرغيف الواحد، و4 محاضر لمخابز مخالفة فى مواعيد التشغيل.. وتم التحفظ على الكميات التي ضبطت ومصادرتها وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.