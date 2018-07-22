قتيل ومصابان في سقوط أجزاء من عقار وسط الإسكندرية

لقى رجل مصرعه وأصيب 2 آخرين في سقوط أجزاء من عقار قديم بشارع سوق الكانتو بمنطقة المنشية، وسط الإسكندرية.



تلقى قسم شرطة المنشية، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بسقوط جزء من العقار رقم 2 شارع سوق الكانتو دائرة القسم، على أثره انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها.



تبين أن العقار مساحته 180 مترا مربعا (بناء قديم -له أسقف خشبية-وحوائط حاملة)، ومكون من طابق أرضي محلات وطابقين علويين بكل طابق شقة، خالي من السكان، وتبين سقوط جزء من وتجهة العقار بالشارع.



أسفر الحادث عن وفاة المدعو ايمن خلف محمد 30 عاما، بائع، مقيم منطقة البيطاش، واصابة كل من شقيقه أحمد خلف محمد، 25 عام، بائع، ونجلاء عبد الفتاح، ثاحبة محل ملابس، وهم مالكي أكشاك بالعقار محل البلاغ والعقار المجاور.



تم نقل جثة المتوفى لمشرحة الإسعاف والمصابين لمستشفى الأوقاف بمنطقة رأس التين، لتلقي العلاج، اخطار غرفة عمليات المحافظة وحي الجمرك، وأفاد مهندسي الحي بصدور قرار هدم للعقار لم ينفذ، وتم وضع حواجز لتأمين المارة وكلفت ادارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.