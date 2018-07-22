شاهد..لحظة القبض على مسلح لوس أنجلوس بعد قتله امرأة وتحرير الرهائن

تمكنت شرطة ولاية لوس أنجلوس الأمريكية من القبض على المراهق الأمريكي 14 عاما، ذو الأصول الإفريقية دون وقوع إصابات لديها.



وبحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، لقيت سيدة حتفها داخل متجر" جو" حيث كان المشتبه به يحتجز بعض الرهائن.



وكان المراهق قد سارع بالاحتماء داخل المتجر أثناء مطاردة الشرطة له بعد أن اصطدم بسيارة جدته وأطلق عليها النار وفتاة تصغره عمرا.



واستمرت عملية احتجاز الرهائن داخل المتجر قرابة الساعتين حتى تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه بعد تبادل إطلاق النار بين الشرطة والشاب.