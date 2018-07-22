أمير قطر يتوجه إلى بريطانيا.. والمعارضة تكشف أسرار الزيارة

ذكرت وسائل إعلام قطرية أن الأمير تميم بن حمد سيغادر البلاد، اليوم الأحد، في زيارة رسمية إلى بريطانيا.



وأضافت مصادر أن الأمير سيبحث الثلاثاء المقبل، مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي توطيد علاقات الثنائية، كما سيلتقي عددا من الوزراء البريطانيين وكبار المسؤولين في المملكة المتحدة.



وقال خالد الهيل، المتحدث باسم المعارضة القطرية، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إن بريطانيا تشهد احتقانا كبيرا في الأوساط السياسية ضد زيارة تميم خاصة أن من ضمن أجندته صفقة أسلحة، وقال: "ما الضمان أن هذه الاسلحة لن تنتهي في يد إيران أو الميليشيات الإرهابية التابعة لها خصوصًا بعد فضيحة المليار دولار التي عززت صفوف الإرهابيين".