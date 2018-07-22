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أخبار العالم

المنامة تكشف مؤامرة قطرية تضر علاقة البحرين بالسعودية

الأحد 22/يوليه/2018 - 07:23 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أنها رصدت استهدافا ممنهجا وموجها للبلاد للإضرار بمصالحها العامة ومحاولة التأثير على الرأي العام، من خلال عدة قضايا منها، موضوع التجنيس، بقصد الإساءة للعلاقات الخاصة والمتميزة بين البحرين والسعودية، والتأثير على اقتصادها من خلال نشر معلومات خاطئة، عبر عدد من الحسابات الوهمية التي تتم إدارتها من قطر، وكذلك من قبل عناصر هاربة ومطلوبة للعدالة.

ووفقا لوسائل إعلام بحرينية، أوضحت الداخلية أن تلك الحسابات تعمل على إثارة البلبلة وزرع الفتنة والتحريض على الكراهية، ومحاولة ضرب النسيج الاجتماعي الداخلي، والتأثير على مجريات الانتخابات النيابية القادمة، من خلال التركيز على التداول السلبي في عدة قضايا منها موضوع التقاعد الجديد، وتشويه الهوية البحرينية، والإساءة للمواطن البحريني.

وأكدت الوزارة أنها قامت من خلال إدارة مكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني برصد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي تبث مضامين مخالفة للقانون، وتمس السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، واتخذت حيالها الإجراءات القانونية اللازمة.

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