سيناريو صفر الثانوية يتكرر بقنا يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" الذى تقدّمه الإعلامية رشا مجدى المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أبرز الأخبار المحلية والعالمية.





وجاءت أهم الأخبار كما يلى: "سيناريو صفر الثانوية يتكرر فى قنا، نشر نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 2018، مصر ترفض قانون يهودية إسرائيل، بدء إجراء الجراحات للمسلحين على قوائم الإنتظار مجانًا، غدًا.. خروج أول دفعة من المفرج عنهم بعفو رئاسي احتفالًا بذكرى 23 يوليو، المقاولون العرب: 2 مليار جنيه مبالغ مستحقة للشركات كتعويضات نتيجة قرار الإصلاح".



