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أخبار العالم

مقتل 10 مسلحين من بوكو حرام جنوبي شرق النيجر

الأحد 22/يوليه/2018 - 12:25 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت النيجر قتل عشرة إرهابيين من جماعة بوكوحرام إثر صدّه هجوما شنته الجماعة المتطرفة على أحد مواقعه في جنوب شرق البلاد بالقرب من الحدود مع نيجيريا.

وقالت وزارة الدفاع في النيجر - في بيان تلاه التلفزيون الرسمي، أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم "الأحد":"تعرض مساء أمس موقع باروا العسكري لهجوم من قبل جماعة بوكوحرام الإرهابية."

وأضاف البيان أن جنديا قتل وأصيب اثنان آخران بجروح ، مشيرا إلى أن عمليات التمشيط التي شرعت بها قواتنا الدفاعية والأمنية لا تزال مستمرة .

يذكر أن باروا تقع في منطقة نغيغمي في مقاطعة ديفا (جنوب شرق النيجر) غير البعيدة عن بحيرة تشاد التي تعتبر شديدة الوعورة بسبب المستنقعات التي تغطي مساحات واسعة منها، مما يجعلها ملاذا آمنا يختبئ فيه بوكوحرام.

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