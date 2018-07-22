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شاهد.. خريجو الكلية الحربية يستعرضون معدلات الأداء

الأحد 22/يوليه/2018 - 10:29 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
فاطمة رضا
استعرض خريجو الكلية الحربية، معدلات الأداء من الدبابات والمدرعات والمدفعية ومحطات الاستطلاع والإعاقة، وذلك خلال احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية الحربية.

حضر الاحتفالية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الدفاع الفريق محمد زكي، ورئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، والمشير محمد حسين طنطاوي، وعدلي منصور، ورئيس مجلس النواب على عبد العال.

وقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، السبت، حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وبحضور اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد كبير من مساعدى الوزير وقيادات الوزارة.

وقدم الخريجون الجدد عروضًا عسكرية وقتالية، تظهر ما تعلموه داخل الأكاديمية على مدار الأربع سنوات، والقدرة الفائقة فى التعامل مع الجريمة بشتى صورها ومحاصرتها.

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