حبس تشكيل عصابى تخصص في سرقة السيارات بالقليوبية

أمرت نيابة جنوب بنها بحبس تشكيل عصابي تخصص فى سرقة السيارات، 4 ايام على ذمة التحقيق، كما امرت النيابة بسرعة ضبط واحضار متهمان اخران هاربان ضمن افراد التشكيل.



كشفت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا 14 واقعة سرقة سيارات بمختلف مناطق المحافظة باسلوب المفتاح المصطنع والتصرف فيها للحصول على الأموال وصرفها على ملذاتهم.



كانت المعلومات السرية وردت للعميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي اشتراك كل من "علاء. ع. ع" و"مصطفى. م. م" و"أحمد. ج. م" و"أسامة. م. س" مع آخرين هاربين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة السيارات.



وأكدت تحريات اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي صحة المعلومات والواقعة وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 14 واقعة سرقة بنطاق محافظة القليوبية وأرشدوا عن سيارتين وأضافوا بإعادتهم لباقي السيارات من متحصلات نشاطهم الإجرامي لمالكيها مقابل مبالغ مالية.

