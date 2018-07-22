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حوادث

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة البترول برأس غارب

الأحد 22/يوليه/2018 - 10:51 ص
كلبش - أرشيفية
كلبش - أرشيفية
إبراهيم جادالله
تمكن ضباط مباحث رأس غارب، شمالي البحر الأحمر، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة خام البترول، خلال نقله في خطوط الأنابيب، بطريق الشيخ فضل، وتم ضبط 50 طن بترول خام، محملة على إحدى السيارات بحوزتهم. 

بحسب بيان أمني، اليوم، الاحد، وردت معلومات أمام الرائد محمود إمام، رئيس مباحث رأس غارب من أحد المصادر، المكلفين بتأمين خطوط خام البترول، بطريق (رأس غارب/ الشيخ فضل) بالكيلو 70، مفادها قيام مجموعة من الأشخاص  بسرقة خام البترول من خطوط الأنابيب، التابعة لشركة أنابيب البترول بطريق الشيخ فضل، دائرة قسم شرطة رأس غارب.

ونظرًا لما تشكله تلك الواقعة من خطورة إجرامية، وتعدٍ على المال العام، وبناءً على تعليمات اللواء حسام كمال، مدير أمن البحر الأحمر، انتقل إلى مكان الواقعة قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد حوام، معاون مباحث رأس غارب، وتم ضبط سيارتي نقل وسيارة ملاكي، وتم ضبط سائقي سيارتي النقل، في حين تمكن قائد السيارة الملاكي من الهروب، وعثر داخل سيارتي النقل على 50 طن بترول خام، وعثر بداخل السيارة الخاصة على خرطوم، يستخدم فى سرقة زيت البترول الخام طوله (30) مترًا تقريبًا بقطر 2 بوصة.

بمواجهة سائقي سيارتي النقل، أقرا بارتكابهما الواقعة، وأضافا بقيامهما بسرقة خام زيت البترول، بالاشتراك مع المتهم الهارب وبالاتفاق مع مالكي السيارتين قيادتهما.

باستدعاء مشرف أمن خطوط أنابيب البترول، قرر أنه عقب إجراء المعاينة المبدئية بمكان الواقعة، تبين وجود 2 كلبس قطر 2 بوصة، تم تركيبهما من قبل المتهمين على خطوط أنابيب البترول، وأن الكمية المضبوطة من زيت البترول الخام تخص الشركة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1381 جنح قسم رأس غارب  لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

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