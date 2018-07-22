تحرير 57 محضرا تموينيا في حملة مكبرة بمدينة البلينا بسوهاج

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج عن تحرير 57 محضرا تموينيا متنوعا في حملة مكبرة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بالاشتراك مع الطب البيطري، والصحة، والتموين، وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق والسلع التموينية والغذائية، وضمان جودة السلع المعروضة للمواطنين ومدى صلاحيتها.



وقال عامر محمد عوض، رئيس الوحدة الملحية لمركز ومدينة البلينا، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة للمرور على الأسواق وضبط الأسعار بمدينة البلينا بالاشتراك مع التفتيش المالي والإداري بالوحدة، ومسئول الإدارة الزراعية، والأمن الصناعي، ومسئول الإدارة التعليمية، والطب البيطرى، وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر تجميع دقيق مخابز بلدي، و4 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، و2 محضر استيلاء على مواد تموينية ومحضر تجميع اسطوانات منزلية، و9 محاضر أمن صناعي، و12 محضر عدم حمل شهادة صحية، و13 محضر عدم اتباع الشروط الصحية العامة، و5 محاضر عدم نظافة أوعية مستعملة، ومحضرين عدم حمل رخصة بائع متجول.

