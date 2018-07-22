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برلمان

برلماني: نعاني عجز 2 مليون طن أسمدة سنويا بسبب سوء التخطيط

الأحد 22/يوليه/2018 - 05:16 م
النائب خالد مشهور
النائب خالد مشهور
فريدة على و ماجدة بدوى و محمود إبراهيم
تقدم النائب خالد مشهور، بسؤال من خلال مجلس النواب إلى الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، بخصوص معرفة الأسباب الحقيقية وراء أزمة الأسمدة التي تتكرر كل عام وتتسبب في عدة مشكلات للفلاحين.

وقال مشهور فى بيان صحفى له، إن وزارة الزراعة تواجه كل سنة أزمة نقص الأسمدة بسبب عدم التزام شركات الأسمدة بتوريد النسبة المقررة عليها للجمعيات الزراعية وتوريد نسبة أقل من المتفق عليها، ويتم تصدير جزء كبير من المتبقي وطرح الباقي في السوق السوداء بأسعار عالية على الفلاحين.

وأوضح النائب أن هناك مشكلة أخرى نواجهها وهي سوء توزيع الأسمدة فى عدد من المحافظات خاصة بالصعيد، متسائلًا لماذا يتم التعامل مع أزمة الأسمدة المتجددة بهذه الطريقة؟ ولماذا لا يتم حلها منذ سنوات على الرغم من تكرارها وتفاقمها وزيادة حدتها؟

وأكد النائب أن هناك عجزًا في حوالي ‏2‏ مليون طن أسمدة سنويًا في مصر والسبب الرئيسي لذلك هو عدم وضع خطط حقيقية للتنمية الزراعية، والتي يشملها وضع خريطة للاحتياجات الفعلية للسوق من الأسمدة على مدار عدة مواسم.

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