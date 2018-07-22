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فن

وعد البحري: لا أفكر في خوض تجربة التمثيل

الأحد 22/يوليه/2018 - 05:08 م
صدى البلد
نورا نبيل
قالت المطربة السورية وعد البحري في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إنها لا تفكر في خوض تجربة التمثيل.

وأضافت: "لا أعتبر نفسي سوى مطربة فقط ولا أرى نفسي ممثلة حتى وإن كانت قدراتي التمثيلية تظهر جيدة في الكليبات الخاصة بالأغاني التي أقدمها".

من ناحية أخرى، طرحت وعد البحري ألبوم فرحتي بيك، الذي تتعاون من خلاله مع نخبة كبيرة من الشعراء والملحنين وتعود به إلى الساحة الفنية بعد غياب.

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