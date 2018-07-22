تغريدات مثيرة بين بنزيما وفينسيوس جونيور

يحرص مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيما،على دعم النجم الشاب البرازيلي فينسيوس جونيور،حيث يتواجدا دائماًا معًا خلال التدريبات، حتى أنهما خارج الملعب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي يتبادلان المديح.





وكتبت صحيفة آس الإسبانية اليوم: "التغريدات من بينهم عبر تويتر تدل بأن بنزيما معجب كثيرًا بأداء الشاب البرازيلي، وفي آخر تغريدة لكريم كتب فيها: "تدريب اليوم، فينسيوس 100%، البرازيلي سامبا، هلا مدريد".





وفي نفس التغريدة، رد عليه فينسيوس جونيور: "الأسبوع الأول انتهى بشكل عظيم".



