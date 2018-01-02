عام بدون رشاوى واستغلال نفوذ

مع أول صباحات العام الجديد أشعر بتفاؤل وسعادة وخير قادم من مشروعات تعبنا وتحملنا من أجلها الكثير وحان الوقت لنجني الثمار، في سيناء، والإسماعيلية، وبورسعيد، والعاصمة الجديدة، وفي كل شبر من أرض مصر، مشروعات صناعية وزراعية، ومساكن، وبيوت واستثمارات وتنمية للبشر قبل الحجر، بناء وتعمير ونمو يخلق فرص عمل جديدة ونقلة اقتصادية كبري تحقق أحلامنا بعد طول انتظار وصبر ومعاناة، لقد صبرنا وتحملنا وعانينا الكثير الإرهاب والحرب الوحشية التي كادت تقضي على الأخضر واليابس لولا جنودنا وجيش بلدنا الذي يحارب بيد ويبني ويعمر بالأخرى.



مع بداية عام جديد، أشكر عاما مضى هو عام المشروعات الكبرى وتحقيق الأحلام، انتهينا فيه من تنفيذ المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة، وبناء أضخم مجمع لإنتاج الرخام في الشرق الأوسط في جبل سحابة في سيناء، و3 محطات كهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس وبني سويف، ومحطة الضبعة ومدينة دمياط للأثاث، وأنفاق السويس والإسماعيلية وبدأنا أنفاق الخط الجديد للمترو.



وأتمنى أن يكون عامنا الجديد عاما للإنجازات فنشهد خلاله تغيرا في المفاهيم وتجديدا على أرض الواقع، فينصلح حال تعليمنا، ونرى نظاما صحيا يحفظ كرامتنا، وتعود السياحة لبلدنا بعد أن نتخلص من كل السلبيات التي تقف عائقا أمامها من قوانين أو بشر، نحافظ على سلوكيتنا وشوارعنا دون حفر ومطبات صناعية وطبيعية وتختفي منها أكوام القمامة، بعد أن تستيقظ المحليات وترفع شعارا جديدا نحن لا نقبل الهدايا ولا الرشاوى ولا العمولات والإكراميات ولا استغلال النفوذ.

