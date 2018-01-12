ختام فعاليات مهرجان المرأة العربية للإبداع بشرم الشيخ



ويختتم المهرجان فعالياته اليوم 12 يناير بتكريم عدد من رائدات وسيدات الأعمال من 13 دولة العربية بحضور نخبة من نجوم ومشاهير المجتمع أبرزهم إلهام شاهين وبوسي شلبي والإعلامية مني عراقي وحفل غنائي يحييه الفنان محمد نور للمساهمة في إعادة وتنشيط السياحة العربية إلى مصر.

تنتهى اليوم فعاليات مهرجان المرأة العربية للإبداع بفندق لاجونا فيستا شرم الشيخ وشهد اليوم الأول افتتاح المهرجان بمشاركة الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة الرئيس الشرفي للمهرجان وعدد من سيدات الأعمال ونجوم المجتمع من 13 دولة عربية.وقد تم تكريم عدد من ضيوف الشرف أبرزهم السفير بلال غمراوي نائب رئيس المنظمة الدولية للتحقيقات ( اوميكا ) واللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية الأسبق كوثر الجوعان من الكويت والدكتور عنان جلالي رئيس مجموعة فنادق هلنان العالمية والفنان التشكيلي عادل مشعل من الكويت، بالإضافة إلي تكريم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وتسلمها نيابة عنه اللواء محمود عيسي سكرتير عام المحافظة والذي رحب بالوفود العربية المشاركة في المهرجان ودعاهم لزيارة أبرز المعالم السياحية في مدينتى دهب وشرم الشيخ.وقام رئيس المنظمة الدولية للتحقيقات في الجرائم الدولية ( اوميكا ) ميشيل بيث بتكريم عدد من الشخصيات المهمة أبرزهم الدكتورة آمال إبراهيم رئيس مهرجان المرأة العربية للإبداع والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.وشهد اليوم الثانى للمهرجان زيارة لمدينة دهب لمتابعة مسابقة "جداريات الفن التشكيلي" تحت شعار "يلا نلون مصر" والتي نفذوها برعاية ألوان "برايتون".والتقط الأهالي والسياح الصور التذكارية جوار اللوحات التي رسموها على الحوائط، معبرين عن سعادتهم لوجود مثل هذه المبادرات التي تهدف إلى تجميل وتزيين مدينة الشمس "دهب".وتهدف المسابقة لتحسين شكل المناطق العشوائية، وعمل جدارية كبيرة فى مشاية دهب، ويشارك فيها فنانين تشكيليين تجمعهم روح المبادرة والتنافس، مشيدين بالنجاح الباهر الذي حققه اليوم الأول.جدير بالذكر أن المهرجان يعقد هذا العام تحت شعار "التمكين الاقتصادي والمرأة الريادية" في ظل توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم المرأة في كافة المجالات، وفي إطار حرصنا على تعزيز دور المرأة المصرية وتمكينها.