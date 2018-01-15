حضّري رول القرفة بأسهل الخطوات



المقادير:

3 كوب دقيق

1 ونصف ملعقة كبيرة خميرة

بيضة

3 ملعقة كبيرة سكر

ربع كوب زبادي

50 جرام زبدة

رشة ملح

ماء للعجن

الحشوة

100 جرام زبدة

ملعقة كبيرة قرفة

نصف كوب سكر بني أو أبيض



الوجه

200 جرام جبن كريمي

ملعقة صغيرة فانيليا

كوب سكر بودرة

2 ملعقة كبيرة لبن

عين جمل



طريقة التحضير

* يخفق البيض مع الفانيليا والسكر ثم يضاف إليه الزبدة والزبادي

* يخلط الدقيق مع الخميرة والملح ويضاف إلى الخليط السائل

* يعجن جيدا مع إضافة الماء حتى الحصول على عجينة طرية ومتماسكة

* تفرد على سطح مرشوش بالدقيق باستخدام النشابة ثم تدهن عليها الزبدة ثم يرش السكر والقرفة

* تلف على شكل رول ثم توضع في صينية عليها ورق زبدة ثم تدخل فرن ساخن حتى تنضج

* يخلط الجبن الكريمي مع الفانيليا والسكر البودرة واللبن ويزين بها الرول مع عين الجمل





نقدم لكم طريقة تحضير فطيرة رول القرفة من مطبخ الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيليا.