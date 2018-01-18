د . صفاء منصور تكتب: "كاريزما" .. " الأُنثى الأربعينية "

( جاذبية ..أُنوثة طاغية .. هدوء أُنثوي ساحر).



لها من كل بستان زهرة ومن كل يوم تجربة.



جمعت الكون في كفها الرقيق وعزفت على أوتار السنين فازدادت خبرة ونضج ووفاء ورضا وعقل سليم.



فربيع العمر بعد الأربعين والثمر الناضج بعد الأربعين.



ربت جيل ومازال في قلبها نبض وإحساس أقوى من كل السنين.



انتِ في سن الأربعين يعني وصلتي قمة النضج والجمال الجسدي والروحي .. الأربعينية أنيقة قولًا ومظهرًا.



الأُنثى الأربعينية قادرة على التصدي ومواجهة الأمور بمفردها .. قادرة على سحر من يحاورها و كسب مودة وحب من يجالسها .. قادرة على أن تكون فتاة عشرينية وثلاثينية وطفلة كالقطة الشقية.



أُنثى ناعمة رومانسية تتمتع بالدلال والدلع.



هي امرأة لم يُلفت انتباهها الأشخاص العاديين.



قوية في مقابلة ما يزعجها لا تهزها ولا ترعبها ظروف الحياة .. تستغنى بكل أريحية عن ما يؤذيها وتتجاهل اصحاب العقول الفارغة .. لا تضيع وقتها مع من لا يستحقونه فوقتها أثمن من أن تقضية مع من لا يستحقه.. هي إمرأة عرفت قيمة كل شيء وفهمت جوهر الشخصيات .. شجاعة تبادر بما تريده ولا تخشى ما تحملة الأيام لها.



الأُنثى الأربعينية إن دق قلبها بالحب فهي تحب بالفعل.



تحب بكل مافيها تحب الحب الذي يحلم به كل رجُل.



فهي الحبيبة التي تغمره بدفء مشاعرها واحتوائها.



هي الحبيبة التي لا تفرض حصار خانق على من أحبت.



هي الأُنثى المُحبّة الذكية فلا غيره ولا التفاف مُبالغ فيهم.



تتميز الأُنثى في هذه المرحلة بتبسيطها للأمور وسعة الصدر وطولة البال والصبر وتفضل عدم اختلاق المشاكل .. أيضًا تكون حريصة على حل كل مشكلة بطريقة عقلانية تحلل فيها الأمور بشكل جيد وحكيم.



الأربعينية أسلوب نقاشها مثمر والحوار معها شيق والحديث معها ممتع فهي دائمًا حريصة على أن تكون نموذج يُحتذى به من قِبَل الأُخريات.



هي عقلية ناضجة وصاحبة رؤية عميقة لا تأخذ بقشور الأمور .. تجيد التعامل مع الرجل فلا تعتمد عليه عاطفيًا ولا تفرض عليه حصارًا مشاعريًا.



هي تسيطر على مشاعرها وتتحكم بها وتقودها لذلك هي أُنثى مرغوب فيها لأنها تتمتع بانضباطية في المشاعر التى تقوى معها حبال الود والحب واللهفة والشغف الدائم.



في هذه المرحلة تستطيع الأُنثى معرفة من هم الرجال الحقيقيون قولًا وفعلًا واخلاقًا و طباعًا تستطيع اعطاء الزوج اضعاف ما يتمنى وتغمره بحبها وحنانها ورجاحة عقلها في السيطرة على الأمور ووقوفها بجانبه أينما احتاج لها.



أربعينية تعني أجمل النساء تعني إمرأة شملت كل معاني الأُنوثة قلبًا و قالبًا .. انثى مُختلفة لا تُقارن بغيرها.



هنيئًا لكِ يا من بلغتِ الأربعين فشبابك الفعلي وربيع عمرك قد بدأ يا ملكة مُتوجة على عرش النساء.

