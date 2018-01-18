ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ساحة رأي

د . صفاء منصور تكتب: "كاريزما" .. " الأُنثى الأربعينية "

الخميس 18/يناير/2018 - 11:52 ص
( جاذبية ..أُنوثة طاغية .. هدوء أُنثوي ساحر).

لها من كل بستان زهرة ومن كل يوم تجربة.

جمعت الكون في كفها الرقيق وعزفت على أوتار السنين فازدادت خبرة ونضج ووفاء ورضا وعقل سليم.

فربيع العمر بعد الأربعين والثمر الناضج بعد الأربعين.

ربت جيل ومازال في قلبها نبض وإحساس أقوى من كل السنين.

انتِ في سن الأربعين يعني وصلتي قمة النضج والجمال الجسدي والروحي .. الأربعينية أنيقة قولًا ومظهرًا.

الأُنثى الأربعينية قادرة على التصدي ومواجهة الأمور بمفردها .. قادرة على سحر من يحاورها و كسب مودة وحب من يجالسها .. قادرة على أن تكون فتاة عشرينية وثلاثينية وطفلة كالقطة الشقية.

أُنثى ناعمة رومانسية تتمتع بالدلال والدلع.

هي امرأة لم يُلفت انتباهها الأشخاص العاديين.

قوية في مقابلة ما يزعجها لا تهزها ولا ترعبها ظروف الحياة .. تستغنى بكل أريحية عن ما يؤذيها وتتجاهل اصحاب العقول الفارغة .. لا تضيع وقتها مع من لا يستحقونه فوقتها أثمن من أن تقضية مع من لا يستحقه.. هي إمرأة عرفت قيمة كل شيء وفهمت جوهر الشخصيات .. شجاعة تبادر بما تريده ولا تخشى ما تحملة الأيام لها.

الأُنثى الأربعينية إن دق قلبها بالحب فهي تحب بالفعل.

تحب بكل مافيها تحب الحب الذي يحلم به كل رجُل.

فهي الحبيبة التي تغمره بدفء مشاعرها واحتوائها.

هي الحبيبة التي لا تفرض حصار خانق على من أحبت.

هي الأُنثى المُحبّة الذكية فلا غيره ولا التفاف مُبالغ فيهم.

تتميز الأُنثى في هذه المرحلة بتبسيطها للأمور وسعة الصدر وطولة البال والصبر وتفضل عدم اختلاق المشاكل .. أيضًا تكون حريصة على حل كل مشكلة بطريقة عقلانية تحلل فيها الأمور بشكل جيد وحكيم.

الأربعينية أسلوب نقاشها مثمر والحوار معها شيق والحديث معها ممتع فهي دائمًا حريصة على أن تكون نموذج يُحتذى به من قِبَل الأُخريات.

هي عقلية ناضجة وصاحبة رؤية عميقة لا تأخذ بقشور الأمور .. تجيد التعامل مع الرجل فلا تعتمد عليه عاطفيًا ولا تفرض عليه حصارًا مشاعريًا.

هي تسيطر على مشاعرها وتتحكم بها وتقودها لذلك هي أُنثى مرغوب فيها لأنها تتمتع بانضباطية في المشاعر التى تقوى معها حبال الود والحب واللهفة والشغف الدائم.

في هذه المرحلة تستطيع الأُنثى معرفة من هم الرجال الحقيقيون قولًا وفعلًا واخلاقًا و طباعًا تستطيع اعطاء الزوج اضعاف ما يتمنى وتغمره بحبها وحنانها ورجاحة عقلها في السيطرة على الأمور ووقوفها بجانبه أينما احتاج لها.

أربعينية تعني أجمل النساء تعني إمرأة شملت كل معاني الأُنوثة قلبًا و قالبًا .. انثى مُختلفة لا تُقارن بغيرها.

هنيئًا لكِ يا من بلغتِ الأربعين فشبابك الفعلي وربيع عمرك قد بدأ يا ملكة مُتوجة على عرش النساء.

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل عملية «جنين»

انطلاق المباحثات بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا

مدرب حراس الفراعنة السابق: الحضري لا يصلح للمشاركة في المونديال

عيد الشرطة الـ ٦٦ .. شاهد أحدث الأجهزة والسيارات التي يستخدمها الأمن العام

روسيا تبدأ تسليم منظومة " اس- 400" إلى الصين

منتخب مصر يحتل المركز الـ30 عالميًا .. ويبتعد عن صدارة افريقيا

طارق يحيى: أوافق على رحيل رجب للزمالك لكن على الأبيض الالتزام بطلباتنا

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

«الأرصاد» تحذر من سقوط أمطار والشبورة الكثيفة على الطرق .. فيديو

البحرين تكذب مزاعم قطر باختراق مجالها الجوى

الصحة: إغلاق مستشفى السلام الدولي لمخالفة قرار مجلس الوزراء

تناولى مزيج الليمون و بيكربونات الصودا لأسبوعين ولاحظى ماذا سيحدث

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين وهالة صدقي تشاركان في احتفالية فنية بأسيوط لدعم ترشح الرئيس السيسي .. صور

GAC تعلن عن نفسها بقوة فى ديترويت بالكشف عن سيارتها الاختبارية Enverge .. صور

شاهد .. تطبيق "بيئة" يرفع شعار "اشتريها بدل ما ترميها" .. فيديو وصور

ضبط شاب يرتدي النقاب لخطف الأطفال بالخانكة .. صور

إطلالة مغربية جديدة لـ"بسمة بوسيل" زوجة تامر حسني ..صور

فيديو

الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا يشهدان توقيع اتفاقيات ثنائية .. فيديو
معاون وزير الشباب : "مصر بتاعت كل الناس وليست ملكا لحكومة أو رئيس" .. فيديو
عيد الشرطة الـ66 .. شاهد جهود شرطة المسطحات في تأمين المواطنين
بث مباشر.. انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الأزهر لنصرة القدس
ماجد المصري لـ «صدى البلد»: صوتي لـ «الرئيس السيسي»

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة الغرامات على إشغالات الطرق والأرصفة؟

هل تؤيد مقترح زيادة الغرامات على إشغالات الطرق والأرصفة؟