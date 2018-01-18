د. إيناس الهياتمي تكتب : شفاء القلوب

هل تعرف ما هو الدواء السحرى لشفاء القلوب؟



إنها الكلمة الطيبة فقد بعث الله بها رسله عليهم السلام وأنزل كتبه لهداية الناس إلى الحق طلبا لسعادة الدنيا فهى تطمئن وتؤلف بين القلوب وتحول العدو إلى صديق بإذن الله فنحن محاسبون على كل كلمة تخرج من أفواهنا وهي مطلوبة في كافة المجالات وكل العلاقات فتكون مؤثرة اذا خرجت من قلب مؤمن بها وتكون لها الأثر السحرى فى نفوسهم.



والكلمة الطيبة تعكس تربية صاحبها وأخلاقه فكلما ارتقى الانسان فى الدين والأخلاق ارتقت ألفاظه وازدادت لديه مهارة القدرة على اختيار الكلمات المناسبة ، وصاحب الكلمة الطيبة يجمع الكثيرين حوله من الأصدقاء لأنه مصدرا للخير والتفاؤل ، إضافة إلى أنه يفضل البعد عن المشاكل والخلافات.



فلن نملك قلوب الناس إلا بالكلمة الطيبة الصادقة فتخرج من القلب وتستقر فقد تكون كلمات بسيطة الا أن أثرها يبقى فى القلب فكلنا محتاجين لسماعها لتزيل الحواجز بين الناس وتفتح القلوب المغلقة وتذيب الخلافات وسوء الفهم بينهم وتذهب الحزن وتزيل الغضب وتشعر بالرضا والسعادة وينبغي على الانسان أن يكون دقيقا فى اختيار كلماته فكثير من الناس يجهلون تأثير الكلمة علي الآخرين فقد تكون سببا في شفاء انسان أو سعادة آخر وقد تكون الكلمة الخبيثة سببا في إيذاء الآخرين أكثر من الإيذاء البدني.



وإذا تأملنا الحياة التي نعيشها نجد بعض الأزواج يبخلون على زوجاتهم بكلمة طيبة تقديرا لرعايتهم لبيوتهم وأسرهم فقد تنسيهم ما يشعرون به من تعب وتبث داخلهم طاقة ايجابية لتعطى أكثر وأكثر وتعمل على استقرار وهدوء الأسرة ، ونجد ايضا بعض الزوجات يأنبون ازواجهم دائما فلابد أن تكون الزوجة مصدرا للتخفيف عن زوجها ضغوط عمله والمشاكل التى يتعرض لها أو مروره بأى ضائقة فالكلمة الطيبة هي المفتاح السحري التى تعينه علي تخطي العقبات.



ونجد الأبناء يفتقدون العاطفة تجاه آبائهم ليشعروهم بمدى ما يبذلونه لتحقيق رغباتهم وتلبية احتياجاتهم فهم يحبونهم ولكن لا يشعورهم بحبهم ولا يوجهون رسائل تخبرهم بمدى حبهم وبذلك يحرمون الآباء من حبهم ويعاقبوهم دون أن يشعروا وقد يجف الحب بينهم ، وعلى الآباء أن يشعروا أبناءهم بالحب بكلمات بسيطة طيبة تساعد على نمو الحب بين قلوبهم .



فالكلمة الطيبة يرد عليها بمثلها مما ينشر الود والاحترام بين الناس وينتقل هذا النوع من أدب الحديث بين الناس ليخرج مجتمعات حضارية راقية خالية من المشاحنات والتعصب والجهل . وأخيرا الكلمة الطيبة شفاء للقلوب المريضة فتنمي العاطفة وتضخ فى القلب الحب.

