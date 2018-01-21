«القواعد العشر» لبناء جسم خالٍ من الأمراض

الصحة تاج على رءوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى، ومع ذلك نلاحظ على كثير من الأشخاص أنهم لا يعيرون أي أهمية لصحتهم ويهملون كثيرًا في أنفسهم؛ لذلك ينصحهم الدكتور أحمد صبري أخصائي التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأمريكية لعلاج السمنة بالقواعد العشر التي تساعد في بناء جسم خالي من الأمراض، وهم كالآتي:



- ابتعد عن السموم البيضاء الثلاثة:



السموم البيضاء: هي الملح والسكر والدقيق الأبيض تجنبها قدر الإمكان فهي مضرة جدًّا.



- مضغ الخضار جيدًا:



إن مضغ الطعام جيدًا يزيد من نسبة المواد الكيماوية المكافحة للسرطان التي تطلقها الخضراوات مثل البروكلي والملفوف والقرنبيط.



- المشي يوميــًّــا:



المشي اليومي لمدة نصف ساعة أو ساعة يقلل من إمكانية الإصابة بمرض السرطان بنسبة 18% ويساعد على التخلص من 3 كيلوغرامات تقريبا في السنة ويحافظ على قوام الجسم.



- التركيز على الهدوء النفسي:



لا بد من أخذ الوقت عند القيام بالأعمال اليومية لتفادي التعرض لارتفاع ضغط الدم.



- النوم بشكل أفضل:

تناول التفاح لمكافحة الأرق والنوم بشكل عميق فالنوم يساعد على مكافحة الشيخوخة المبكرة والاحتفاظ ببشرة شبابية.



- استخدم الخل دائمًا:



الخل وخاصة "خل التفاح" من أكثر المواد المفيدة للجسم، وفوائده لا تُحصى. استخدموا ملعقة صغيرة مع السلطة يوميًّا.



- شرب الشاي الأخضر:



يُنصح بتناول كوب من الشاي الأخضر يوميًّا والذي يمنع التأكسد في خلايا الجسم، ويقلل من إمكانية حدوث السرطان، ولنتائج أفضل تناوله دون سكر.



- ثلاثة حصص يومية من الخضار والفواكه:



احرص على تناول الخضار والفواكه بمعدل 3 حصص يومية فبالإمكان أن تخفف من خطر الإصابة بالنوبة القلبية بنسبة 70%.



- الثــــــوم صيدلية عجيبة يقي من كثير من الأمراض:



الثوم من أعجب الأدوية الطبيعية لكثير من الأمراض/ ولكن بعد استعماله امضغ شيئًا من الخضراوات الخضراء مثل البقدونس حتى تزول رائحته ونظف فمك قبل الذهاب للمسجد.



- المر والليمون أفضل مضادين حيويين:

المضادات الحيوية الكيماوية مضرة جدا إذا أكثرت من استعمالها، ولكن المر والليمون مفيدان كمضادين حيويين.



- نظافة الأسنان:



احرص على تفادي ترطيب فرشاة الأسنان بالماء قبل وضع المعجون عليها، حيث إن الفرشاة الجافة تزيد من إمكانية التخلص من البلاك بنسبة 67% ولا تؤذي اللثة.