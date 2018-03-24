تعرف على الأبراج الأكثر رومانسية

يهتم البعض بقراءة حظك اليوم في الأبراج ، لمجرد التوقع ما سيحدث لهم في الفترة لحالية أو القادمة عن طريق البرج الخاص بهم؛ نشر موقع "bold sky" أبرز الأبراج الرومانسية التي يمكن أن تقابلها.



الحمل: يعد برج الحمل من أكثر الأبراج التي تحمل الحب؛ فمولود ذلك البرج يحمل قدرا من الحب يكفي ويفيض للآخرين، ومن المعروف عن رجال برج الحمل أن البوح عن التعبير يحدث بصعوبة وليس سهلا ولكن إن حدث سيتوجك ملكة على قلبه .



السرطان: برج السرطان لطيف وهادئ ومحب بطبعة لا يميل إلى المواقف العدائية، فإن ذلك البرج كالسرطان في المياه دائما مختبأ ولكن إن ظهر سيبهرك بقدراته والسرطان بارع في ابتكار الطرق التي تعبر عن الحب.



الثور: من المعروف عن برج الثور العند والعصبية بشكل سريع والقوة، ولكن ما إن دخل في قصة حب ستجده يبحث بشتى الطرق عن إرضاء الطرف الآخر ويحاول إسعاده.



الميزان: يعلم مولود هذا البرج المقدار الكافي من الحب الذي يحتاجه منه الطرف الآخر فلا تجده يعطي مشاعر رومانسية بشكل كبير ولا تجده بارد العاطفة فإنه كالميزان يعلم كيف يقوم بالوسط في كل شيء.



العقرب: مولود هذا البرج عاشق من الدرجة الأولى؛ فبرغم من غموض العقرب وأحيانا تجد نفسك غير قادر على تفسير ما يقوم به ولكن إذا وقع في الحب ستجده كائن رقيق وحساس ويقوم بكل ما يجعلك سعيد ويفيض بالحب دائما ولكن احذر تقلبات مزاجه.

