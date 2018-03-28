أخصائي تغذية يقدم نصائح للحماية من العاصفة الترابية
الأربعاء 28/مارس/2018 - 11:55 م
العاصفة الترابية
العاصفة الترابية ضربت بجميع أنحاء الجمهورية وعانى منها الجميع اليوم لذلك قدم دكتور خالد يوسف أخصائى التغذية عدة نصائح يجب اتباعها حتى تمر هذه الفترة بسلام .
- عدم الخروج غير للضرورة ،وإذا خرجنا نضع منديل علي الانف والافضل ماسك طوال الطريق .
-شرب الماء الكثير
-شرب سوائل دافئة بصفة مستمرة (ينسون-تليو-نعناع) لتحسين الجهاز التنفسي .
- وضع قماشة مبلولة فوق وتحت الشباك لمنع دخول التراب الناعم .
-غسل اليدين والوجه كثيرًا داخل الشقة.