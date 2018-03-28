أخصائي تغذية يقدم نصائح للحماية من العاصفة الترابية

العاصفة الترابية ضربت بجميع أنحاء الجمهورية وعانى منها الجميع اليوم لذلك قدم دكتور خالد يوسف أخصائى التغذية عدة نصائح يجب اتباعها حتى تمر هذه الفترة بسلام .





- عدم الخروج غير للضرورة ،وإذا خرجنا نضع منديل علي الانف والافضل ماسك طوال الطريق .



-شرب الماء الكثير



-شرب سوائل دافئة بصفة مستمرة (ينسون-تليو-نعناع) لتحسين الجهاز التنفسي .



- وضع قماشة مبلولة فوق وتحت الشباك لمنع دخول التراب الناعم .



-غسل اليدين والوجه كثيرًا داخل الشقة.