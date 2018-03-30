"صلاح" الخير .. كمان وكمان

أقولها صريحة : لو أن كل الأغنياء مثل صلاح لن يبقى في مصر فقير .. لو كل ثري ومقتدر ورجل أعمال ناجح أو طبيب ناجح أو مهندس أو عالم نابغ في الخارج تولى الفقراء في قريته ومسقط رأسه بما يستطيع من أعمال خيرية كما يفعل وفعل وما سيفعله محمد صلاح لأبناء قريته وتبرعه لصندوق تحيا مصر .. وتبرعه لجمعية اللاعبين القدامي والتكفل بتمويلها لسد احتياجاتهم كخطوة نبيلة من شاب نبيل لقدامى اللاعبين ووفاءا لرموز الكرة المصرية وأيضا تبرعه لإنشاء العشرات من وحدات الحضانات لأطفال غير القادرين وعدم تردده في السعي لحل أي مشكلة أو أزمة يعلم بها من قريب أو بعيد حتى مدرسته التي تخرج منها في مرحلة الابتدائية قام بتجديدها واقامة ملعب وتغطية الفناء بالرمال حفاظا على حياة الأطفال الذي يدرسون بالمدرسة أثناء لعبهم وأيضا تبرعه بإنشاء وحدة للغسيل الكلوي بقريته وأيضا يقوم بذبح عجل للفقراء كل أسبوع وعجل أخر لكل هدف يحرزه في الملاعب .. وقائمة الخير الذي يقوم به محمد صلاح نصبه سفيرا للخير والموهبة والحرفية لشاب مصري جميل يستحق كل التقدير والحب والدعوات بالتوفيق اللهم وفق صلاح في الملاعب وخارجها وأصلح حال شبابنا ليتخذوه قدوة وأصلح حال كل القادرين والمقتدرين من أبناء مصر حتى يساهموا في عمل الخير كما يفعل محمد صلاح الخير .. والله المستعان

الفرعون المصري الدولي محمد صلاح يعد واحدا ممن رسموا أسماءهم بحروف من نور داخل قلوب الجميع أطفال وكبار ومرضى وفقراء وأصحاء إنجليز ومصريين وعلى مستوى العالم .. شاهدت حفاوة الأطفال الإنجليز في إحدى المدارس التي فاجأهم بزيارتها ومدى سعادة الأطفال واحتفاءهم به بسعادة بالغة فقد صار الفرعون المصري سفير الخير والمحبة والموهبة على مستوى العالم وكما قلت هو من الشباب المصري الجميل الغاليين اللي حفروا أسماءهم في التاريخ بحروف من نور سواء بلمساته الفنية داخل الملعب أو ببصماته الإنسانية خارج الملعب، حيث عُرف بحبه للأعمال الخيرية ومساعدة الفقراء بصفة عامة وبصفة خاصة أبناء قريته "نجريد" بسيون غربية وآخر هذه اللمسات تكفله هذا الأسبوع بمصاريف زواج 70 عروسا وعريسا من فقراء قريته بقيمة 4 ملايين جنيه ومن أسابيع قليلة ومن أسابيع تبرع لمستشفى سرطان الأطفال بمبلغ 12 مليون جنية وقبلها تبرع بـ٥ مليون جنيه لمستشفى طنطا. و٥ آخرين للبنية التحتية لشوارع طنطا وكمان تبرع بـ ٣٠ سماعة للصم من أطفال قريته، بواقع ٥٠ ألف جنيه للسماعة كل هذا بالإضافة لتأسيسه جمعية صلاح الخيرية، التي تقدم مساعدات شهرية للفقراء والمحتاجين خاصة من السيدات الأرامل والمعيلات بمرتب شهري يتجاوز 3000 جنيه شهريا تكفيهم شر العوز والسؤال وبدأ محمد صلاح، الأيام الأخيرة في خطوات انشاء جمعية خيرية لرعاية الأيتام والأسر الفقيرة بنجريح مسقط رأسه بمحافظة الغربية