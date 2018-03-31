وصفة سحرية تقضي على آلام المفاصل فور استعمالها

يعاني الكثير من الأشخاص من آلام المفاصل بحد سواء كبار السن أم الصغار لذلك يقدم دكتور الطب البديل محمد المصرى وصفة مذهلة لعلاج آلالام المفاصل فور استعمالها.



مكونات الوصفة السحرية لعلاج ألم الظهر والركب والمفاصل:

-200 جرام من العجوة

-100 جرام من الزنجبيل

-4 فصوص ثوم

-القليل من زيت الزينون



الطريقة:

-نقوم بمزج جميع هذه المكونات مع بعضه البعض جيدا

-ثم نضعه على نار هادئة حتي يتم تدفيته بدرجة حرارة 40 مئوية ومن ثم تصبح الوصفة جاهزة للاستخدام



كيفية الاستعمال:

-يتم بعد ذلك أخذ كمية من الوصفة ووضعه في قطعة قماش ومن ثم يتم لفه في المنطقة التي تشعر به بالألم الموجع والفظيع وفي خلال أربعين دقيقة سوف تشعر بالراحة التامة.