قبل العيد.. تعرفوا على فوائد وأضرار الترمس

مع اقتراب عيد الفطر، حرص صدى البلد على تقديم الفوائد والأضرار التي يحتوي عليها الترمس ولا يعلمها البعض، حيث نشرت خبيرة الصحة والتجميل رشا شلباية، علي صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائمة بالأضرار والفوائد التي يحتوي عليها الترمس خاصةً انه يعتبر من الأكلات المميزة في العيد.



الفوائد:

يحتوي الترمس على الأملاح المعدنية، وعلى مادة مكونة من الكالسيوم والفوسفور معًا، كما يعتبر من أغنى الحبوب بالألياف، وهذا ما يجعله من الأغذية المناسبة لمرضى السكري، وخاصة أن الألياف تبطئ من امتصاص الجسم للجلوكوز الناتج عن تحلل النشويات والسكريات، مما يقلل من ارتفاع مستوى السكر في الدم، ويخفض مستوى الكوليسترول، ويحمي من الإصابة بسرطان الأمعاء الغليظة.



الأضرار:

1-يحتوي على مادة الفلورايد، التي تعتبر من المواد السامة للجسم يسبب تكون البلغم.

2-يسبب الشعور بالغثيان.

3- يسبب بعض الاضطرابات في العين والبصر.

4- يحفز إنتاج اللعاب بكميات كبيرة.

5-يؤثر بشكلٍ غير مباشر على المرأة الحامل والمرأة المرضع. إذا لم يتم هضمه جيدًا، يتسبب بعسر الهضم.

6-يحتوي الترمس المر على كميّة مركزة من القلويات الضارة لأنسجة الجسم. قد يُسبّب الإصابة بالأنيميا للأشخاص الذين لديهم حساسية ضد البقوليات أو الفول.