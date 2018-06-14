ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

هند صبري تبهر متابعيها بإطلالة أنثوية بالقفطان المغربي.. صور

الخميس 14/يونيو/2018 - 01:02 ص
هند صبري - صورة ارشيفية
هند صبري - صورة ارشيفية
آية التيجي
ظهرت النجمة الجميلة التونسية هند صبري بإطلالة رمضانية رائعة، وقد ارتدت فيها قفطانا مغربيا باللون الكشميري الرائع، ونشرت الصور وكتبت عليها "ليتم الله علينا هذه الأيام المباركة التي فيها ليلة هي خير من ألف شهر"، معبرة فيها عن مدى مشاعرها تجاه انتهاء شهر رمضان الكريم.

وظهرت بقفطان ناعم وساحر من تصميم التونسية Najeh haute couture، والستايلست الخاصة بـ النجمة "هند" والتي يتابعها لحظة بلحظة "إيمان الخميسي".

وتميز القفطان بنقوشات جميلة تعبر عن الطراز التونسي العريق، وقد ارتدت تحته بنطالا من اللون الأبيض، مع بلوزة من اللون البيج.

واختارت هند هذه المرة رفع شعرها الى الاعلى بطريقة رقيقة وراقية تتناسب بشكل كبير مع إطلالتها، ولم تتكلف في وضع المكياج فقد اختارت "مكياج" هادئا يتناسب مع ملامحها العربية الجميلة.

وارتدت هند بعض الاكسسورات البسيطة مما جعلها تكتفي بارتداء انسيال بسيط من اللون الذهبي، مع قراطين من اللؤلؤ مع سلسلة بسيطة باللون الذهبي، والذي اكمل من إطلالتها الرقيقة، والجذابة، وكما هو معتاد عنها دائما.

وإليكم الصور والتي نشرتها على موقعها الإلكتروني، وشهدت إعجابا كبيرا من قبل متابعيها.
هند صبري تبهر متابعيها بإطلالة أنثوية بالقفطان المغربي.. صور
هند صبري تبهر متابعيها بإطلالة أنثوية بالقفطان المغربي.. صور
هند صبري تبهر متابعيها بإطلالة أنثوية بالقفطان المغربي.. صور

ترشيحاتنا

محمد صلاح بين أمهر 10 لاعبين في كأس العالم 2018

شوبير يكشف عن سبب إقالة الاتحاد الاسباني لمدير المنتخب

شاهد.. الظهور الأول لـ كارتيرون في استاد التتش لقيادة مران الأهلي

أشرف زكي يساند تامر عبد المنعم في جنازة والدته.. صور

شاهد.. تعليق أحمد موسى على فوز أمريكا وكندا والمكسيك بتنظيم مونديال 2026

هند صبري تبهر متابعيها بإطلالة أنثوية بالقفطان المغربي.. صور

شاهد.. المران الختامي لمنتخب روسيا استعدادا لمواجهة السعودية

بعد انتهاء رئاسته لبعثة المنتخب.. عصام عبدالفتاح "لف وارجع تاني"

شاهد.. 400 طفل وفتيات يقدمون الخبز والملح الروسي في مران إنجلترا

كأس العالم .. السعودية وروسيا فى افتتاح المونديال

تردد Bein Sports المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم

كيف تتقدم بشكوى لهيئة الرقابة الإدارية عن وجود فساد ؟

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هند صبري تبهر متابعيها بإطلالة أنثوية بالقفطان المغربي.. صور

مران السعودية الختامي استعدادًا لمواجهة روسيا .. فيديو

شاهد.. المران الختامي لمنتخب روسيا استعدادا لمواجهة السعودية

شاهد.. 400 طفل وفتيات يقدمون الخبز والملح الروسي في مران إنجلترا

بيع الألعاب النارية أون لاين .. نصائح لتجنب مخاطرها في العيد .. صور

فيديو

أحمد موسى: مصر داعم إقليمي لكأس العالم لأول مرة.. فيديو
عصام عبد الفتاح يشيد باستقبال دولة الشيشان لبعثة المنتخب المصري.. فيديو
تعرف على الدول العربية التي صوتت للمغرب في استضافة كأس العالم 2026.. فيديو
عبد الفتاح: محاولات مكثفة لحضور الجماهير مران المنتخب غدا.. فيديو
عبد الفتاح: استقبال السيسي للمنتخب رفع الروح المعنوية للاعبين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟