هند صبري تبهر متابعيها بإطلالة أنثوية بالقفطان المغربي.. صور

ظهرت النجمة الجميلة التونسية هند صبري بإطلالة رمضانية رائعة، وقد ارتدت فيها قفطانا مغربيا باللون الكشميري الرائع، ونشرت الصور وكتبت عليها "ليتم الله علينا هذه الأيام المباركة التي فيها ليلة هي خير من ألف شهر"، معبرة فيها عن مدى مشاعرها تجاه انتهاء شهر رمضان الكريم.



وظهرت بقفطان ناعم وساحر من تصميم التونسية Najeh haute couture، والستايلست الخاصة بـ النجمة "هند" والتي يتابعها لحظة بلحظة "إيمان الخميسي".



وتميز القفطان بنقوشات جميلة تعبر عن الطراز التونسي العريق، وقد ارتدت تحته بنطالا من اللون الأبيض، مع بلوزة من اللون البيج.



واختارت هند هذه المرة رفع شعرها الى الاعلى بطريقة رقيقة وراقية تتناسب بشكل كبير مع إطلالتها، ولم تتكلف في وضع المكياج فقد اختارت "مكياج" هادئا يتناسب مع ملامحها العربية الجميلة.



وارتدت هند بعض الاكسسورات البسيطة مما جعلها تكتفي بارتداء انسيال بسيط من اللون الذهبي، مع قراطين من اللؤلؤ مع سلسلة بسيطة باللون الذهبي، والذي اكمل من إطلالتها الرقيقة، والجذابة، وكما هو معتاد عنها دائما.



وإليكم الصور والتي نشرتها على موقعها الإلكتروني، وشهدت إعجابا كبيرا من قبل متابعيها.

