امتنع عن رؤية مشاهد العنف لهذه الأسباب.. وأعراض غريبة حينها

قال الدكتور عمرو سعيد أخصائي التخاطب والصحة النفسية، إنه حذر بشكل كبير قبل ابتداء شهر رمضان الكريم من مشاهدة الدراما التلفزيونية والمسلسلات، وذلك لما تحمله من الكثير من الألفاظ بذيئة، والتي يمكن أن تنتقل بشكل مباشر إلى أطفالنا، بالإضافة إلى تأثير الأحداث العنيفة التي يمكن أن تحث الأطفال على العنف، وظهور افعال شاذة عندهم.





وأضاف سعيد، أن الأطفال ليسوا المتضررين وحدهم، حيث إن رؤية هذه المشاهد والأحداث العنيفة يمكن أن تسبب في الشعور بأعراض غريبة، وغير متوقعة للكبار ايضا، أبرزها:





1- الشعور بالغثيان.

2- الشعور بعدم الراحة.

3- الشعور بالخوف الدائم.





وتابع سعيد حديثه: أنه حينما استمع الى احد النقاد الذين كانوا يعبرون عن وجه نظرهم في الأحداث ومشاهد العنف لا تحتوي على أى عمل فني هادف، يحترم عقلية المشاهد، بالإضافة إلى أنها لا تتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا.



