كوارث تنجم من وضع الموبايل بالشاحن أثناء النوم

يلجأ أغلبنا إلى وضع الهاتف المحمول بالشاحن الكهربائي أثناء النوم ليلًا، كي يعمل الهاتف بكامل طاقته في الصباح وعلى مدار اليوم، ولكن في تلك الخطوة خطورة كبيرة على الصحة.





نهى خبراء عن وضع الهاتف بالشاحن اثناء النوم، حيث يعمل جهازنا العصبي بطاقة كهربائية منخفضة، وأوضح "ديفيد جيل" متخصص بشركة "Gale & Snowden" العلاقة بين كهرباء المخ وشحن الهاتف قائلًا :"أدمغتنا تستخدم الكهرباء لإرسال رسائل إلى عضلاتنا، وبالنسبة للبعض، فإن التيار المتناوب من صنع الإنسان الذي يمد بيوتنا بالكهرباء يمكن أن يتدخل في هذه العمليات".





لذلك يجد البعض صعوبة في النوم بالقرب من الهاتف الذي يشحن أو أي عنصر كهربائي آخر، وبالتالي يحذر وضع الهاتف في حالة شحن على السرير أو تحت الوسادة أثناء النوم، لأن ذلك يشكل خطرا كبيرا، فمن الممكن أن تشتعل حرائق في حالة ارتفاع درجة حرارة البطارية أثناء توصيل الهاتف بالشاحن. بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





ووجه دومينيك ليتوود، وهو خبير في شؤون المستهلكين، نصيحة فيما يخص هذا الأمر، قائلًا: "ضع هاتفك في وعاء أثناء شحنه، فإذا كان الجو حارا، فعلى الأقل لن يسمح الوعاء باشتعال النيران، فهو سيحميك بعض الشيء".



