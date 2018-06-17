بعد وفاة ماهر عصام .. 10 معلومات مثيرة لاتعرفها عن مرضه



-ليست إصابات وكدمات الرأس السبب الوحيد للإصابة بنزيف المخ بل هناك عدة أسباب أخرى.



-التدخين يزيد من مخاطر الإصابة بنزيف داخل بطانة المخ "نزيف تحت العنكبوتية".



-النزيف التلقائي فى المخ يحدث نتيجة تمدد شرايين المخ وارتفاع ضغط الدم المفاجئ، ونزيف تحت الأم الجافية مما يؤدى لانفجار الشعيرات الدمية او الشرايين او الأوردة.



-الأعراض صداع قئ وغثيان واختلال التوازن وانخفاض التركيز وصعوبة فى بعض الوظائف كالنظر والتحدث وضعف فى الجسم بصفة عامة والذراع والرجل بصفة خاصة وفقدان الوعى.



- تتحدد درجات نزيف المخ حسب حجم الشريان النازف ودرجة تدفق الدم من خلاله.



- نزيف المخ الخفيف لايسبب مضاعفات خطيرة لكن إهماله وعدم الالتزام بتعليمات الطبيب يعرض المصاب لمشاكل كثيرة.



- النزيف الحاد فى المخ خطير حيث تسبب فى الدخول فى حالة من فقدان الوعى والغيبوبة لمدة طويلة وقد تحدث الوفاة فى سن مبكرة.



- أهم طرق تشخيص سبب نزيف المخ الخفيف هو إجراء قسطرة المخ لرسم خريطة شرايين المخ.



- العلاج تحفظى أو جراحى وذلك حسب شدة المرض والحالة الصحية العامة للمريض.



- تناول السوائل الطبيعية ممارسة الرياضة بشكل منتظم يحمى من حدوث نزيف المخ بجانب قياس معدل السكر والضغط بشكل دورى.



توفى الفنان الشاب ماهر عصام فى الساعات الأولى من صباح اليوم إثر إصابته بنزيف فى المخ ورغم تدخل الاطباء إلا أنهم لم يتمكنوا من إنقاذ حياته .. فما سر هذا العارض الغريب الذى تسبب فى وفاة هذا الممثل فى سن صغيرة.فيما يلى نعرض أهم 10 معلومات لانعرفها عن نزيف المخ وأنواعه وطرق علاجه، هى: