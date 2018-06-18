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اقرأ الرسائل المحذوفة على واتس آب بهذه الطريقة

الإثنين 18/يونيو/2018 - 01:05 م
يمكن استرجاع الرسائل
يمكن استرجاع الرسائل على واتس آب
محمد علي
قدم موقع "جادجيتس ناو" المعني بالتكنولوجيا، خطوات يمكن من خلالها قراءة أي رسالة محذوفة من على تطبيق واتس آب، وذلك بعدما ارتفعت وتيرة النقد من عدد من المستخدمين عن عدم إمكانهم قراءة ما سبق وأن حذفوه.

وعرض الموقع خطوة سهلة وهي أنه يجب أن تحمل تطبيق "Notification History" نوتيفيكيشن هيستوري او تاريخ الاشعارات.

قال الموقع إنه بمجرد تحميل التطبيق، سيرسل لك كافة إخطارات الهاتف أولا بأول، ليمكنك الإطلاع على أي رسالة، حتى بعد حذفها، على واتس آب.

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