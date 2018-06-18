الأقمار الصناعية تكشف خبايا مرعبة تقوم بها روسيا

ذهب تقرير أمريكي إلى أن روسيا تقوم بأعمالٍ خطيرة على ترسانتها النووية الأكبر في العالم والقادرة على تدمير الكوكب بالكامل، وأنها تقوم بعمليات تطوير على ترسانتها الرهيبة.



ذكر تقرير حديث أن روسيا تقوم بتطوير مخبأ لتخزين الأسلحة النووية في مدينة كالينينجراد.



وسينشر اتحاد العلماء الأمريكيين، صور الأقمار الصناعية التي أظهرت في الأشهر الأخيرة منشأة تخزين عميقة، مغطاة بسقف خرساني جديد في منطقة بساحل بحر البلطيق بين بولندا وليتوانيا.



وقال مدير مشروع المعلومات النووية في منظمة اتحاد العلماء الأمريكيين هانز كريستنسن: "يحمل الموقع جميع بصمات مواقع تخزين الأسلحة النووية الروسية النموذجية".



وأضاف "هناك محيط خارجي ثقيل لسياج متعدد الطبقات. تحتوي المخابئ نفسها على سياج ثلاثي حولها أيضا. هذه سمات جميع مواقع تخزين الأسلحة النووية الأخرى التي نعرفها في روسيا".



ونقلت صحيفة "الجارديان" عن كريستنسن قوله: "هذه الصور لا تثبت أن هناك أسلحة نووية في كالينينجراد الآن، لكنها تظهر أنها موقع نشط".





