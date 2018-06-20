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بنات البلد

طريقة بسيطة لتفتيح البشرة بمكونات من مطبخك

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 04:02 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
تتعرضين كثيرا لشمس الصيف الحارقة وبدأت بشرتك تعانى من الإسمرار.. يمكنك صنع كريم لتفتيح البشرة بمكونات طبيعية من مطبخك نتائجه فورية لتفتيح البشرة وبتكلفة بسيطة يقدمه "موقع برايت سايد".. 

كل ما تحتاجين..

ملعقة صغيرة من العسل النقي
ملعقة صغيرة من عصير الليمون 
ملعقة صغيرة أخرى من النشاء 
ملعقة من الزبادي الكامل الدسم.

طريقة تحضير الكريم.. 

تخلط جميع المكونات جيدًا، ثم توزع على كامل بشرة الوجه والرقبة وتترك لمدة 15 دقيقة ثم يتم الفرك اللطيف للبشرة للتخلص من بقايا القناع بالكامل ثم تشطف بالماء الدافىء ..

تكرر هذه الخلطة مرتين في الأسبوع وستدهشين بالنتيجة ..

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