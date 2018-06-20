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بنات البلد

ملعقة من هذا الزيت للقضاء على مشكلات المعدة ومفيد للحوامل

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 09:08 م
صدى البلد
علا أحمد
يعتبر السمسم من أكثر الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات اللازمة للقضاء على مشكلة الإصابة بالهزلان، ويحتوي على نسبة عالية من فيتامين "أ"، وهو مل يجعله له دورا كبيرا فى الحفاظ على صحة المرأة الحامل.

ووفقا لما ذكر في تقرير بموقع"بولد سكاى" الهندى، فأن تناول السمسم يساعد فى التخلص من مشكلة التعرض للإصابة بالأنيميا كونه مصدرا ممتازا لعنصر الحديد، فضلا عن ذلك له دور هام فى التخلص من مشكلة آلام المثانة والتهابات المسالك البولية.

وبحسب ما جاء فى التقرير فأن تناول السمسم يساعد فى تعويض الجسم عن الألياف الطبيعية، وبالتالى يقضي على مشكلة التعرض للإصابة بالإمساك والإسهال وكذلك مشاكل القيء والدوخة كونه يحتوي على الزيوت النباتية الطبيعية للجسم.

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